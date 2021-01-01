"Це засмутило Шахтар": Маріка припустив, що Луческу радився з Ахметовим, перед тим як очолити Динамо
Екс-форвард Шахтаря Чіпріан Маріка поділився думками щодо приходу Луческу у київський клуб.
"Я не знаю, що змусило Луческу поїхати до Києва. Я думаю, що Містер прийняв важке рішення. Не знаю, чи прийняв би я його. Не знаю, чи пішов би я.
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Як би там не було, це засмутило Шахтар. Я думаю, що Луческу розмовляв з Рінатом Ахметовим, тому що у них були дуже хороші відносини", – сказав Маріка у коментарі виданню Gazeta Sporturilor.
Нагадаємо, Луческу очолив Динамо у липні 2020 року – румун уклав з київським клубом угоду терміном на 2 роки з можливістю пролонгації ще на рік.
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