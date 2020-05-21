"Это обсуждали даже в Румынии": Чернат – о провале Динамо в Лиге Европы

Бывший полузащитник Динамо считает, что вскоре киевляне вернут себе былую мощь, несмотря на посредственные результаты в текущем сезоне.

"Иногда получается смотреть еврокубковые матчи Динамо. Даже в Румынии обсуждали, почему киевляне не вышли из группы с не самыми сильными соперниками – Мальме, Копенгагеном и Лугано. Думаю, ответ заключается в том, что у киевлян сейчас молодые игроки, у них еще нет большого опыта .

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Думаю, если не через год, то через года два эта команда станет очень сильной. Футболисты лучше узнают друг друга и поймут, как взаимодействовать на поле. В то время, когда я приехал в Динамо, в команде были футболисты, которые много лет играли вместе – Шовковский, Ващук, Дмитрулин, Головко, Белькевич, Хацкевич, Гусин и другие.

Они чувствовали друг друга и знали, куда бежать и где ждать передачу. Думаю, скоро в Динамо так будет снова", – цитирует Черната официальный сайт киевского клуба.

Напомним, румынский полузащитник принадлежал Динамо с 2001 по 2009 год и стал пятикратным чемпионом Украины. 40-летний румын завершил карьеру в 2018-м, а сейчас работает спортивным директором Волунтари.

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