"Це обговорювали навіть у Румунії": Чернат – про провал Динамо в Лізі Європи

Колишній півзахисник Динамо вважає, що незабаром кияни повернуть собі колишню міць попри посередні результати в поточному сезоні.

"Іноді виходить дивитися єврокубкові матчі Динамо. Навіть у Румунії обговорювали, чому кияни не вийшли з групи з не найсильнішими суперниками – Мальме, Копенгагеном і Лугано. Думаю, відповідь полягає в тому, що у киян зараз молоді гравці, у них ще немає великого досвіду.

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Думаю, якщо не через рік, то через роки два ця команда стане дуже сильною. Футболісти краще пізнають один одного та зрозуміють, як взаємодіяти на полі. У той час, коли я приїхав до Динамо, в команді були футболісти, які багато років грали разом – Шовковський, Ващук, Дмитрулін, Головко, Белькевич, Хацкевич, Гусін та інші.

Вони відчували один одного та знали, куди бігти і де чекати передачу. Думаю, скоро в Динамо так буде знову", – цитує Черната офіційний сайт київського клубу.

Нагадаємо, румунський півзахисник належав Динамо з 2001 по 2009 рік та став п'ятиразовим чемпіоном України. 40-річний румун завершив кар'єру в 2018-му, а зараз працює спортивним директором Волунтарі.

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