"У Лобановского все умирают на тренировках, куда ты едешь?" – Чернат объяснил, почему выбрал Динамо

Экс-полузащитник Динамо Флорин Чернат назвал причины своего перехода в киевский клуб.

"Я много слышал о киевском Динамо, знал, кто тренирует эту команду, и "бело-синие" регулярно выступают в еврокубках. Для меня возможность играть в Лиге чемпионов была важным моментом. Это был своеобразный вызов себе, новый и важный. Лобановский хотел меня видеть в своей команде, поэтому я решил перейти в Динамо.

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Перед подписанием контракта с киевлянами все в Румынии говорили мне – куда ты едешь, ты не любишь много бегать, а у Лобановского все игроки "умирают" на тренировках. Я сказал, что ничего страшного, я смогу. Сначала для меня было трудно привыкнуть к нагрузкам в Киеве, было много беговой работы, много тестов. Но через год-два я освоился. Сложно было на тренировках, на сборах, но при этом во время матчей чувствовал себя легко", – цитирует Флорина официальный сайт киевлян.

Напомним, Чернат защищал цвета Динамо в 2001-2009 годах.

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