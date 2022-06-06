"Я иду, потому что хочу больше эмоций в жизни. Меня не хотели слушать до конца. Что-то внутри меня погасло. Это невозможно преодолеть. И перепрыгнуть через него невозможно. Даже если вы хотите быть профессионалом, вы не можете компенсировать это.

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Если ты был в клубе столько лет, ты всегда готов, ты был доступен, несмотря на травмы и боль. Ты выкладывался по полной... Думаю, будет лучше найти хорошее решение для обеих сторон. Не находить одностороннего решения. Это не имеет смысла. Не после этого. После такого успешного пути эта лояльность и уважение важнее бизнеса.

Зачем препятствовать? Какой игрок после этого захочет перейти в Баварию, зная, что с ним может произойти нечто подобное? Где тогда лояльность и уважение? Я всегда был готов, я провел здесь восемь прекрасных лет, встретил столько замечательных людей и хотел бы, чтобы так и осталось в моей памяти.

Барселона? Остальные клубы я не рассматривал. Вы должны помнить, что до того, как что-нибудь попадет в СМИ, клубы знают, какие они имеют шансы на трансфер и есть ли смысл пытаться заполучить определенного игрока. В противном случае нет смысла углубляться", – цитирует Левандовски Onet.

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