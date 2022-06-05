Недавно нападающий, находящийся в сборной Польши, подтвердил, что хочет уйти из Баварии. Фаворитом является Барселона, с которой 33-летний Левандовски уже якобы согласовал трехлетний контракт. Однако мюнхенцы не спешат отпускать своего бомбардира, хотя сообщалось о готовности клуба пойти на некоторые уступки.

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"Мы всегда говорили, что у Левандовски контракт с Баварией до 30 июня 2023 года. Соглашение нужно выполнять. Куда мы катимся, если игрок может расторгнуть контракт досрочно, а клуб в таком же случае должен выплатить ему всю зарплату? Это неравенство, такого быть не может.

Я немного удивлен, что Роберт решил выйти на публику, я бы на его месте этого не сделал. Он долгое время в Баварии, выиграл с нами много титулов: Лигу чемпионов, 8-кратный чемпион Германии, дважды становился футболистом мира как игрок Баварии. Я думаю, он очень хорошо знает, что у него есть в Баварии. Наш клуб очень хорошо относится к своим игрокам и делает все, чтобы дать им возможность выступать как можно лучше.

Может ли он после этого начать новый сезон в Баварии? Конечно. Даже если мы потеряем его бесплатно. Нам повезло, что у Баварии нет никаких финансовых трудностей. Мы хотим иметь лучших игроков, а Роберт – один из лучших. Потому я твердо предполагаю, что он снова сыграет за нас в следующем сезоне. Могу только подтвердить слова Оливера Кана", – цитирует президента Баварии Bild.

Левандовски перешел в Баварию свободным агентом из Борусии Д в 2014 году. В Мюнхене поляк выиграл 8 чемпионских титулов Бундеслиги, три Кубка Германии и Лигу чемпионов 2019/20. В футболке Баварии Роберт сыграл 374 матча, забил 344 гола (из них 50 – в сезоне 2021/22).

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