"Хлопці виправдали мої сподівання лише частково. Я залишився задоволений змістом нашої гри і концентрацією хлопців. Але не до кінця, самі розумієте, через який момент я дуже розлютився. Але хлопці вже і самі все розуміють. Вони молоді футболісти, сподіваюся, що далі таке не повториться. Така самовпевненість – це некрасиво. Ми вже поговорили про це.

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Що означав мій жест? Перепрошую за нього, показав таке в трансляції. Сказав, що в перерві гравці отримають по повній програмі. Це неповага до суперника в першу чергу, так не можна. Футболісти також це розуміють. У перерві довелося трохи поговорити на високих тонах, я висловив хлопцям своє невдоволення. Рахунок 1:0 – слизький. Повинні були закінчувати перший тайм з більшим рахунком, 2:0, 3:0. А з таким рахунком зрозуміло, що буде нервовість у кожному моменті біля наших воріт. Вона з'явилася після наших моментів, коли ми зневажили свої можливості і суперника.

Хлопці із заміни каші не зіпсували, ви бачили їх завзяття. Повірте, ці хлопці здатні на більше. Якщо говорити загалом, то хотілося б більшого, особливо з Францією. Я розраховував на більше і був впевнений, що з ними ми можемо грати на рівних, показувати зуби. Я впевнений, що гравці після цього збору стануть сильнішими. Хлопцям пора ставати "мужичками". Це вже перехід у дорослий футбол, тут нічого просто так не буває. За кожну дрібницю карають. Треба додавати, особливо в менталітеті", – заявив Ротань у коментарі каналу "Футбол".

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