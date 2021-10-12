Двое молодых талантов Шахтера решили попижонить в матче отбора к Евро-2023 U-21.

В конце первого тайма поединка между молодежками Украины и Фарерских островов арбитр назначил пенальти в ворота гостей.

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Выполнять 11-метровый взялся Георгий Судаков. Полузащитник решил разыграть пенальти со своим товарищем по Шахтеру Артемом Бондаренко и провалился. Игроки "сине-желтых" завозились и позволили сопернику выбить мяч за пределы поля.

Наставник Украины U-21 Руслан Ротань своим видом дал понять, что на пижонов ожидать серьезный разговор в раздевалке.

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