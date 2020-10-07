"Во-первых, хочу сказать, что это, пожалуй, выглядит немного, даже не знаю, как правильно подобрать слова, сенсационно. Но не было бы так смешно, если бы не так грустно.

Франция – Украина: Шовковский вошел в официальную заявку "сине-желтых" на товарищеский матч

Было принято такое решение. Я, в принципе, физическую форму поддерживаю всегда. Уверен, что Жора (Бущан – прим.) мне свинью не подложит и у меня не будет необходимости выходить на поле.

Андрей Пятов с нами не находится физически, но я вчера на Стад де Франс одел его перчатки. Свою карьеру я закончил в ноябре 2016-го. Последний матч играл в Казахстане на турнире легенд в 2017 году. Тогда я последний раз надевал свои перчатки. После операции на сухожилии в 2018-м я не надевал их ни разу", – сказал Александр Шовковский в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, что Андрей Шевченко дозаявил Шовковского из-за дефицита голкиперов в сборной (Панькив и Лунин получили положительные результаты тестов на COVID-19). Спарринг Франция – Украина состоится сегодня, 7 октября, начало в 22:10.

Франция – Украина: анонс товарищеского матча