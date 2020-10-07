"По-перше, хочу сказати, що це, мабуть, виглядає трішки, навіть не знаю, як правильно підібрати слова, сенсаційно. Але не було б так смішно, якби не так сумно.

Франція – Україна: Шовковський увійшов до офіційної заявки "синьо-жовтих" на товариський матч

Було прийнято таке рішення. Я, в принципі, фізичну форму підтримую завжди. Впевнений, що Жора (Бущан – прим.) мені свиню не підкладе і в мене не буде необхідності виходити на поле.

Андрій Пятов з нами не перебуває фізично, але я вчора на Стад де Франс одягнув його рукавиці. Свою кар'єру я закінчив у листопаді 2016-го. Останній матч грав у Казахстані на турнірі легенд в 2017 році. Тоді я востаннє одягав свої рукавиці. Після операції на сухожиллі у 2018-му я не одягав їх ні разу", – сказав Олександр Шовковський у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко дозаявив Шовковського через дефіцит голкіперів у збірній (Паньків та Лунін отримали позитивні результати тестів на COVID-19). Спаринг Франція – Україна відбудеться сьогодні, 7 жовтня, початок о 22:10.

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