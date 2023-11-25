"Надеюсь, что нас будет ждать другая игра, чем была в Польше. Будем стараться играть также на атаку, создавать моменты и реализовывать их.

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Мы создали много шансов в первом матче, но не забили столько, сколько должны были забивать. Верю, что сможем исправить ситуацию.

Также, надеюсь, что в обороне эта игра для нас будет лучше и мы не допустим ошибок. Пропустили три мяча после трех навесов – это недопустимо. Надо внимательнее играть в обороне и реализовывать собственные моменты", – цитирует Мичина официальный сайт луганчан.

Напомним, поединок между Маккаби и Зарей состоится уже сегодня, 25-го ноября, в Сербии. Начало встречи в 17:30 по Киеву. Предыдущая дуэль между этими командами завершилась поражением украинцев со счетом 1:3.

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