"Начну с того, что к сожалению, в Украине и Израиле идет война. Наши страны показывают мужество и борьбу. Надеюсь и вижу по лицам ребят, что они готовы выйти на поле и бороться.

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Какой будет результат – неизвестно. Футбол – непредсказуемый вид спорта. Но то, что мы будем стараться сыграть, используя наши сильные стороны – это факт.

Можно ли назвать игру против Маккаби в каком-то смысле ключевой? Для нас сейчас ключевые все игры – и в Лиге конференций, и в чемпионате. Турнирная таблица дает нам возможность бороться за еврокубковую весну, а в чемпионате надо подниматься выше. Место, на котором мы сейчас находимся – некомфортное для нас, мягко говоря. Это место не соответствует имени Зари.

Относительно потерь... Судя по искрам на тренировке, все готовы бороться и добиваться результата", – сказал Коваль на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок Маккаби – Заря состоится в субботу, 25-го ноября, в Сербии. Начало встречи в 17:40 по Киеву. Предыдущая дуэль между этими командами завершилась поражением украинцев со счетом 1:3 и стоила должности Валерию Кривенцову.

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