"Сподіваюсь, що нас чекатиме інша гра, ніж була в Польщі. Будемо намагатися грати також на атаку, створювати моменти та реалізовувати їх.

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Ми створили багато шансів у першому матчі, але не забили стільки, скільки мали забивати. Вірю, що зможемо виправити ситуацію.

Також сподіваюся, що в обороні ця гра для нас буде кращою і ми не припустимося помилок. Пропустили три м'ячі після трьох навісів – це неприпустимо. Треба уважніше грати в обороні та реалізовувати власні моменти", – цитує Мічіна офіційний сайт луганців.

Нагадаємо, поєдинок між Маккабі та Зорею відбудеться вже сьогодні, 25-го листопада, у Сербії. Початок зустрічі о 17:30 за Києвом. Попередня дуель між цими командами завершилась поразкою українців з рахунком 1:3.

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