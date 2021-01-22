Главный тренер Барселоны Рональд Куман не в восторге от драматической победы над Корнельей (2:0) в 1/16 Копа дель Рей.

"Нам не хватает эффективности. Мы не забили два пенальти. Нельзя не забивать их, будучи игроками Барселоны. Это недопустимо. Мы должны решать свои задачи в таких матчах быстрее. Я не понимаю этих моментов с пенальти. Обычно, есть достаточно игроков, которые их реализовывают. Нужно просто иметь холодную голову и забивать.

Валидольный шаг Кумана навстречу Кубку Испании в видеообзоре матча Корнелья – Барселона – 0:2

В итоге Барселоне понадобились дополнительные силы. Соперник провел отличный матч, а вратарь Корнельи был лучшим. Нам нужно поговорить о том, почему нам снова пришлось играть 120 минут. Кроме Месси, у нас нет игрока, который доказал способность забивать с пенальти", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

К слову, Барселона дожала Корнелью уже в экстратайме. Во время матча 11-метровые не реализовали Пьянич и Дембеле – удары парировал кипер Хуан Рамирес.

Барселона драматично прошла Корнелью в Кубке Испании, не забив два пенальти за матч