Головний тренер Барселони Рональд Куман не в захваті від драматичної перемоги над Корнельєю (2:0) в 1/16 Копа дель Рей.

"Нам бракує ефективності. Ми не забили два пенальті. Не можна не забивати їх, будучи гравцями Барселони. Це неприпустимо. Ми повинні вирішувати свої завдання в таких матчах швидше. Я не розумію цих моментів з пенальті. Зазвичай, є достатньо гравців, які їх реалізовують. Потрібно просто мати холодну голову і забивати.

Валідольний крок Кумана назустріч Кубку Іспанії у відеоогляді матчу Корнелья – Барселона – 0:2

У підсумку Барселоні знадобились додаткові сили. Суперник провів чудовий матч, а воротар Корнельї був найкращим. Нам потрібно поговорити про те, чому нам знову довелось грати 120 хвилин. Окрім Мессі, у нас немає гравця, який довів здатність забивати з пенальті", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

До слова, Барселона дотисла Корнелью вже в екстратаймах. Під час матчу 11-метрові не реалізували П'яніч та Дембеле – удари парирував кіпер Хуан Рамірес.

Барселона драматично пройшла Корнелью в Кубку Іспанії, не забивши два пенальті за матч