Колишній нападник збірної України Сергій Нагорняк вважає збірну Боснії і Герцеговини достатньо небезпечним суперником для підопічних Сергія Реброва у плей-офф за вихід на Євро-2024.

"Наша збірна зараз справді найсильніша серед чотирьох претендентів на путівку на Євро. Це вона довела у відбірному циклі. Ну хіба перед цим хтось у Європі міг спрогнозувати, що Україна до останнього туру битиметься з Італією і, зрештою, набере однакову кількість очок? На мою думку, сила нашої збірної – у потужній командній грі.

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За рівнем футболістів ми перевершуємо суперників із плей-офф. У нашому складі представники топ-чемпіонатів – Англії, Іспанії, Італії, таких клубів, як Челсі та Арсенал. У нашому складі нарешті є забивний форвард Довбик, який феєрить у Жироні.

Але це не означає, що ми на 100% поїдемо на Євро. Не забувайте, що стадія плей-офф складається з одного матчу, а не двох. Повірте, боснійці вірять у те, що переможуть Україну в одному поєдинку на домашньому полі. Тим більше, що у них у складі такі зірки, як Джеко, П'яніч та Круніч", – цитує Нагорняка Експрес.

Нагадаємо, у ході жеребкування у групу Е потрапили Румунія, Бельгія, Словаччина та переможець плей-офф Ліги націй по шляху В (за путівку поборються Ізраїль, Ісландія, Україна і Боснія та Герцеговина).

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