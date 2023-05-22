"Я поддерживаю клуб с 2004 года. И, безусловно, будем это делать вместе со спонсорами и в это сложное время.

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Это не прибыльный бизнес и никогда им не был. Это инвестиции в будущее, в развитие спорта. Я уверен, что когда мы станем частью Европейского Союза, ситуация в спорте будет такая же, как в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. То есть футбол станет прибыльным бизнесом. Относительно цифр, я не хотел бы их сейчас называть. Конечно, бюджеты уменьшились по сравнению с довоенными временами.

Меньше ли бюджет, чем 10 млн долларов? Да. Но этого достаточно, чтобы команда участвовала во всех соревнованиях и доказывала своими результатами амбиции занимать высшие ступеньки в турнирной таблице", – сказал Жеваго в интервью Forbes.

Напомним, в Украине Жеваго подозревают в растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и Кредит", от чего пострадали интересы государства и вкладчики банка. Бизнесмена задержали во Франции перед Новым годом, но вскоре выпустили под залог. Недавно его активы были заморожены, а французский суд не удовлетворил ходатайство Украины об экстрадиции скандального олигарха.

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