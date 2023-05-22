"Я підтримую клуб із 2004 року. І, безумовно, будемо це робити разом зі спонсорами і в цей складний час.

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Це не прибутковий бізнес і ніколи ним не був. Це інвестиції в майбутнє, в розвиток спорту. Я впевнений, що коли ми станемо частиною Європейського Союзу, ситуація в спорті буде така сама, як у Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині. Тобто футбол стане прибутковим бізнесом. Щодо цифр, я не хотів би їх зараз називати. Певна річ, бюджети зменшилися порівняно із довоєнними часами.

Чи бюджет менший, ніж 10 млн доларів? Так. Але цього достатньо, щоб команда брала участь у всіх змаганнях і доводила своїми результатами амбіції посідати найвищі сходинки в турнірній таблиці", – сказав Жеваго в інтерв'ю Forbes.

Нагадаємо, в Україні Жеваго підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та Кредит", від чого постраждали інтереси держави та вкладники банку. Бізнесмена затримали у Франції перед Новим роком, але невдовзі випустили під заставу. Нещодавно його активи було заморожено, а французький суд не задовольнив клопотання України про екстрадицію скандального олігарха.

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