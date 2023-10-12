"Маріуполь треба похвалити за те, як вони надійно грали в обороні. Лише в останні хвилини вони ризикнули та почали спробувати відігратися. Гра була під нашим контролем. Задоволений результатом, враховуючи ротацію та кількість матчів перед цією грою. Багато хто себе гарно проявив. Радий за Олега Данченка, що він повернувся та провів перший повний поєдинок. Радий за Вікентія Волошина, що він забив дуже важливий гол.

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В цілому, ставлення гравців мене влаштовує, але дуже багато помилок в простих ситуаціях. Якщо ми хочемо рухатися вперед та боротися за серйозні місця, треба від таких помилок позбавлятися.

Я завжди кажу команді одне й те саме – забили гол, не можна зупинятися. Оборонятися – це не наша історія. Треба забивати другий гол, третій. Потрібно, щоб гравці демонстрували свої найкращі вміння. Не завжди це виходить, але це вже інше питання", – цитує Кривенцова прес-служба Зорі.

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