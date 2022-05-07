Президент УЄФА Александар Чеферін досі відмовляється розуміти, що за звірства російської армії відповідає не лише Путін.

"Ситуація складна, і ми не могли вчинити інакше, хоча певною мірою мені боляче карати спортсменів санкціями, бо це не їхня війна. Не добре, що вони за це страждають.

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Але з іншого боку, у такій жахливій ситуації ми маємо допомогти. Ми повинні зробити все можливе, щоб покінчити з цим божевіллям якнайшвидше", – цитує Чеферіна AS.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА запровадили санкції щодо команд та спортсменів, які представляють країну-агресорку та її спільників. Водночас очільники цих організацій регулярно роблять контроверсійні заяви, підіграючи постулату російської пропаганди про "спорт поза політикою".

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