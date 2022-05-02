О футболе высокого уровня в соседней стране могут забыть надолго. Дисквалификация тамошних клубов и сборных продолжена.

На России о футболе могут забыть

На сегодняшнем заседании Исполкома УЕФА принято ряд решений относительно российских команд, которые 28 февраля были выброшены из всех соревнований из-за начала полномасштабной войны в Украине. Как и ожидалось, отстранение всех команд продолжено.

Итак, сборная России не будет участвовать в Лиге наций 2022/23. Команде Валерия Карпина автоматически присвоено почетное последнее место в группе 2 дивизиона B. Россияне вылетят в низший дивизион с 16-го места среди всех команды Лиги B.

Женская сборная России не сыграет на Евро-2022, которое пройдет в Англии с 6 по 31 июля. Вместо нее на турнир поедет Португалия, которую россиянки победили в плей-офф. Также женская сборная дисквалифицирована по отбору на ЧМ-2023.

Из отбора на молодежное Евро-2023 россиян тоже выбросили. Квалификация в группе С продолжится с 5 командами.

Российских клубов не будет в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций 2022/23. По итогам следующего сезона россиянам присвоили 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА – эквивалент наихудшего их сезона за последние 5 лет.

Дисквалификация также распространяется на футзальные турниры под эгидой УЕФА. Также не будут принимать во внимание заявки россиян на проведение Евро-2028 и Евро-2032, информирует официальный сайт Организации.

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