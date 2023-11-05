"Гандбол и водное поло" в видеообзоре дождливого матча Минай – Ворскла
18:16 - Читати українською
Минай и Ворскла расписали нулевую ничью в 13-м туре УПЛ. Смотрите обзор матча.
89’ Александр Скляр
Ливень превратил поле в бассейн, а вот счет остался "сухим" до финального свистка. Моментов хватало – сейвы киперов, стойка, претензии по пенальти.
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На последних минутах Ворскла заработала 11-метровый. Мельник добавил еще и элементы гандбола, остановив мяч рукой в штрафной. Впрочем, Степанюк с "точки" умудрился пробить мимо ворот.
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