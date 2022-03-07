Защитник "горожан" Денис Мирошниченко рассказал, как изменилась его жизнь после вторжения на наши земли оккупанта.

"Я остаюсь в Украине со своей семьей. Не могу точно сказать, где, но, к счастью, мы в безопасности. Мы все волнуемся и ждем, как все будет развиваться. Надеемся, будет мир. Это наша страна, нам больше некуда идти. Надеемся до последнего. Женщины и дети могут выезжать за границу, а мужчинам запрещено.

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Когда началась война, нам всем позвонили по телефону из клуба и сказали, что все должны ехать домой на неопределенный срок. Мы чувствовали напряжение в течение предыдущего месяца. Люди постоянно говорили, предупреждая, что в стране может произойти что-нибудь плохое, но до последнего не думали, что такое может случится. Вечером накануне мы все улыбались и не очень верили, но сложили одежду, чтобы быть готовыми немедленно уехать.

Мы проснулись около семи утра от звонков от наших близких, которые сказали, что города и военные базы бомбят. Утро началось с паники. Мы собрали вещи и поехали к нашим семьям, чтобы принять дальнейшие решения.

У нас есть еда, так что с провизией больших проблем нет. Все из нашего клуба отправились в свои семьи, а не воевать. Давайте будем честны: как мы можем таким образом помочь, если у нас нет опыта? Мы можем помогать по-другому: помогаем армии, в том числе едой.

Периодически из клуба звонят по телефону и спрашивают, все ли хорошо, но никто не знает, что делать. Все ждут разрешения ситуации. Никто не может строить планы относительно футбола. Мы просто хотим услышать, что мир наступил. Многие мирные люди погибают, и это самое ужасное. Потеря жизней – это самая страшная катастрофа", – цитирует Мирошниченко The Guardian.

Напомним, сегодня уже 12-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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