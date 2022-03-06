"Я со своими одноклубниками в турецкой Анталии, и нам некуда идти. Мы прибыли в Турцию 11 февраля на тренировочный сбор перед началом сезона и должны были быть здесь всего пару недель. Вернуться в Украину невозможно, поэтому мы должны оставаться здесь и надеяться на лучшее. Я знаю еще четыре клуба из нашей страны, которые тоже находятся в этом районе.

"Это может быть последняя прогулка": защитник Динамо – о жизни в условиях войны с Россией

Тренировки все еще проходят каждый день, но тренер позволил тем, кто не хочет, не участвовать в них, не тренироваться. В некоторые дни мне совсем не хочется подходить к полю. Мой разум не здесь: он с родителями и братом в родном городе Харькове. Каждый день там происходят бомбардировки. Моя семья просто пытается выжить, прячась в подвале. Мы постоянно на связи. Я ищу способы быстро и безопасно вытащить их оттуда.

У меня есть квартира в Харькове и в среду ее обстреляли. Некоторые люди вообще потеряли свои дома, а окна были выбиты по всему зданию. Это ужасно – быть так далеко. Мы слышали, что игрок молодежной команды нашего клуба Виталий Сапило погиб в бою... Наша страна – едина против Владимира Путина и борется за свободу и независимость Украины.

А между тем, как футболисты, мы переживаем, что потеряем работу. Мы еще не знаем, сможет ли наш клуб продолжать платить нам. Надежды найти клуб в Турции нет, и в любом случае сложно сосредоточиться. Нам как-то нужно найти способ заработать деньги для наших семей, которым это нужно. Эта трагедия должна прекратиться сейчас, и весь мир должен знать, что происходит", – цитирует Будника The Guardian.

Напомним, сегодня уже 11-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

Россия напала на Украину: дополнительное трансферное окно для УПЛ, известные лица в терробороне Киева (LIVE)