"Мне кажется, это месседж всем футболистам академии. У нас не золотая клетка. Если есть нормальные предложения, то у них будет шанс попробовать себя в других чемпионатах.

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Если вдруг нет возможности попасть в первую команду, мы даем возможность попробовать себя в других клубах. С точки зрения работы академии, это серьезный шаг вперед", – сказал Палкин в интервью пресс-службе клуба .

Напомним, Мампасси является воспитанником Шахтера, но в первую команду "горняков" он пробиться так и не сумел. Марка вызвали в юношеские сборные Украины.

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