"Мені здається, це меседж усім футболістам академії. У нас не золота клітка. Якщо є нормальні пропозиції, то вони матимуть шанс спробувати себе в інших чемпіонатах.

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Якщо раптом немає можливості потрапити до першої команди, ми даємо спробувати себе в інших клубах. З погляду роботи академії, це серйозний крок уперед", – сказав Палкін в інтерв'ю прес-службі клубу.

Нагадаємо, Мампассі є вихованцем Шахтаря, але до першої команди "гірників" він пробитись так і не зумів. Марка викликали в юнацькі збірні України.

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