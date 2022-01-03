"Це меседж усім футболістам академії Шахтаря": Палкін – про трансфер Мампассі в Росію
Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін позитивно оцінив перехід Марка Рене Мампассі у московський Локомотив.
"Мені здається, це меседж усім футболістам академії. У нас не золота клітка. Якщо є нормальні пропозиції, то вони матимуть шанс спробувати себе в інших чемпіонатах.
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Якщо раптом немає можливості потрапити до першої команди, ми даємо спробувати себе в інших клубах. З погляду роботи академії, це серйозний крок уперед", – сказав Палкін в інтерв'ю прес-службі клубу.
Нагадаємо, Мампассі є вихованцем Шахтаря, але до першої команди "гірників" він пробитись так і не зумів. Марка викликали в юнацькі збірні України.
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