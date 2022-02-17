ПСЖ исчерпал все попытки сохранить Мбаппе – в переговоры вмешивались катарские шейхи
12:54 - Читати українською
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает отбиваться от предложений парижского клуба.
Руководство ПСЖ перепробовало все возможные варианты, чтобы убедить Килиана Мбаппе остаться во французском гранде, сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter.
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К переговорам с форвардом присоединились даже владельцы клуба из Катара. В Париже не теряют надежду, что 23-летняя звезда передумает и продлит контракт, который завершается летом.
Напомним, следующим клубом Килиана СМИ называют мадридский Реал.
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