Руководство ПСЖ перепробовало все возможные варианты, чтобы убедить Килиана Мбаппе остаться во французском гранде, сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter.

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К переговорам с форвардом присоединились даже владельцы клуба из Катара. В Париже не теряют надежду, что 23-летняя звезда передумает и продлит контракт, который завершается летом.

Напомним, следующим клубом Килиана СМИ называют мадридский Реал.

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