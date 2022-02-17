"Я не маю жодної інформації про перехід Мбаппе. Але я бачив кілька випадків, коли гравці з контрактом не продовжували його, а потім опинялись в іншому місці.

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Перехід Мбаппе був би щастям для Ла Ліги. Це найкраще, що може статися з Ла Лігою", – цитує Тебаса AS.

Нагадаємо, чинний контракт Кіліана з ПСЖ завершується влітку, і парижани поки не можуть переконати форварда залишитись. Низка ЗМІ пов'язують майбутнє Мбаппе саме з мадридським Реалом.

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