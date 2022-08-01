"Это лучше, чем МЛС": Фабрегас присоединился к клубу Серии В
Сеск Фабрегас принял новый вызов. Теперь чемпион мира будет выступать во втором по силе дивизионе Италии.
35-летний испанец после завершения контракта с Монако стал игроком Комо, передает пресс-служба клуба. Контракт с представителем Серии В подписан на два года.
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"Я пришел сюда, чтобы играть как можно лучше и выиграть как можно больше матчей. Это мой приоритет. Если бы я чувствовал что-то другое, то завершил бы карьеру. Хочу вывести Комо в Серию А, клуб заслуживает там быть. Это один из важнейших вызовов в моей карьере", – заявил Фабрегас.
Кроме итальянцев, на Сеска были претенденты из МЛС, но сам игрок на пресс-конференции назвал проект "лариджани" лучше и интереснее. Одну из ключевых ролей в трансфере сыграл бывший игрок Челси Деннис Вайз, ныне являющийся генеральным директором Комо.
Напомним, испанский хавбек поиграл на топ-уровне за Арсенал, Барселону и Челси. Последние три года он провел в Монако, но предыдущий сезон почти полностью пропустил из-за травм, сыграв всего 115 минут.