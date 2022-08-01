Сеск Фабрегас принял новый вызов. Теперь чемпион мира будет выступать во втором по силе дивизионе Италии.

35-летний испанец после завершения контракта с Монако стал игроком Комо, передает пресс- служба клуба . Контракт с представителем Серии В подписан на два года.

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"Я пришел сюда, чтобы играть как можно лучше и выиграть как можно больше матчей. Это мой приоритет. Если бы я чувствовал что-то другое, то завершил бы карьеру. Хочу вывести Комо в Серию А, клуб заслуживает там быть. Это один из важнейших вызовов в моей карьере", – заявил Фабрегас.

Кроме итальянцев, на Сеска были претенденты из МЛС, но сам игрок на пресс-конференции назвал проект "лариджани" лучше и интереснее. Одну из ключевых ролей в трансфере сыграл бывший игрок Челси Деннис Вайз, ныне являющийся генеральным директором Комо.