Алиев примерил платье дочери и подорвал сеть неуклюжими танцевальными навыками

Скандальный экс-игрок Динамо Александр Алиев продолжает следить за мировыми трендами.

Александр Алиев решил принять участие в известном челендже #fliptheswitchchallenge и приобщил к этому свою дочь.

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В этом флешмобе один из героев должен танцевать, пока другой снимает это на камеру, а в следующем кадре они меняются ролями и одеждой. Алиев в платье выглядел очень эффектно, а его танцевальные движения напоминают эпизоды из культовой игры GTA.

Напомним, в последнее время Александр очень активен в сети, экс-хавбек сборной Украины даже завел свой Youtube-канал.

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