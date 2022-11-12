"У нас было много разговоров, но после игры с Бенфикой (0:3), честно говоря, я хотел все бросить. Мне в моем возрасте нелегко ехать 10 часов автобусом. Я привык бороться за титулы, а попал в ситуацию, когда не мог контролировать то, что здесь происходит.

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Но, в конце концов, я остался, считая, что это ненормально уходить, особенно учитывая, через что проходят эти люди. Я никогда не пойму, что заставляет людей поддерживать эту войну. Так было и в 2014 году, когда я ездил в Киев и играл матчи с Шахтером, после оккупации Донецка. Тогда я был в самолете, теперь я в автобусе", – сказал Луческу в эфире Radio Sport Total FM.

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020 года и сразу же завоевал с киевлянами чемпионство и Кубок Украины. В текущем сезоне после 12-ти туров "бело-синие" идут в турнирной таблице на 5-й строчке, имея в своем активе 19 очков.

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