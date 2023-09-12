"Самый тяжелый – второй день после игры. Ребята на тренировках выкладывались, поэтому, думаю, что мы будем готовы.

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Многие говорят, что мы никогда не брали очки против них. Не забываем, что мы играем против Италии, а не против какой-то другой команды. Это топ футбола всего мира.

Конечно, надо будет очень хорошо поработать, чтобы сыграть успешно. Чтобы был положительный результат, нужно выложиться не на 100, а на 150%. Где-то так, потому что это Италия, а не какая-то там команда.

Сан-Сиро на самом деле очень классный стадион. Атмосфера на нем будет замечательной. Можно играть в футбол. Конечно, на выезде играть труднее. Трибуны будут гнать итальянцев. Будет сложно, но это невероятное ощущение, когда ты играешь на переполненном стадионе", – сказал Забарный в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, матч между Италией и Украиной состоится сегодня, 12 сентября, в Милане. Начало встречи в 21:45.

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