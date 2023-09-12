"Найважчий – другий день після гри. Хлопці на тренуваннях викладалися, тому, думаю, що ми будемо готові.

Італія – Україна: команди визначились з формою на матч відбору Євро-2024

Багато говорять, що ми ніколи не брали очки проти них. Не забуваємо, що ми граємо проти Італії, а не проти якоїсь іншої команди. Це топ футболу всього світу.

Звісно, треба буде дуже добре попрацювати, щоб зіграти успішно. Щоб був позитивний результат, потрібно викластись не на 100, а на 150%. Десь так, бо це Італія, а не якась там команда.

Сан-Сіро насправді дуже класний стадіон. Атмосфера на ньому буде чудовою. Можна грати в футбол. Звісно, на виїзді грати важче. Трибуни будуть гнати італійців. Буде складно, але це неймовірне відчуття, коли ти граєш на переповненому стадіоні", – сказав Забарний у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, матч між Італією та Україною відбудеться сьогодні, 12 вересня, у Мілані. Початок зустрічі о 21:45.

Італія – Україна: анонс матчу відбору Євро-2024