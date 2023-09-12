Италия – Украина: команды определились с формой на матч отбора Евро-2024
13:02 - Читати українською
Сборные Италии и Украины выбрали цвета, в которых сойдутся в сегодняшней игре в Милане.
Сборная Украины на матч против "Скуадры Адзурры" выйдет в желтой экипировке, сообщает официальный сайт УАФ.
Сборная Украины попала в топ-20 самых дорогих национальных команд мира
Итальянская команда сыграет в синем наряде.
Напомним, матч между Италией и Украиной состоится сегодня, 12 сентября, на стадионе Сан Сиро в Милане. Начало встречи в 21:45.
К слову, перед очной дуэлью "сине-желтые" опережают команду Лучано Спаллетти в турнирной таблице группы С на 3 очка (у итальянцев есть игра в запасе).
Италия – Украина: анонс матча отбора Евро-2024
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter