"Я считаю, что построить клуб без олигархов в украинском футболе возможно. Вопрос в том, какого уровня будет этот клуб. На Патреоне собирали, но пока никто не собрал. Все эти наши истории: безолигархический футбол и так далее, и тому подобное... Я считаю, что это истории для лохов.

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Эти истории имели бы право на существование, если бы у нас в футболе и в стране была здоровая экономика. Если бы у нас покупательная способность населения была такой, чтобы люди могли бы спокойно потратить 10 долларов на месячную подписку на канал, который транслирует матчи твоего чемпионата, могли пойти на футбол семьей и потратить 1000 гривен на билеты на футбол, купить детям игрушки, шарфы с эмблемой клуба, хот-доги поесть, выпить пива на трибунах

Пока у нас этого нет. Тогда о чем мы говорим? У нас футбольная экономика мертва как таковая. Мы все можем к этому по-разному относиться, но правда жизни такова, что пока не заходит в клуб "sugar daddy" с кучей бабла, до тех пор этот клуб никто не знает, до тех пор его не существует. Правильно это или нет, но это наши реалии", – сказал Вацко в интервью Sportarena.

Напомним, Виктор в свое время попробовал себя на должности вице-президента Карпат времен Петра Дыминского, где отвечал за селекционную и трансферную деятельность, а также за рекламу и имидж клуба.

К слову, сейчас в УПЛ только один клуб – Верес – пытается работать как акционерное общество и вести прозрачную политику.

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