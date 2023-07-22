"Я вважаю, що збудувати клуб без олігархів в українському футболі можливо. Питання в тому, якого рівня буде цей клуб. На Патреоні збирали, але поки що ніхто не зібрав. Ті всі наші історії: безолігархічний футбол і так далі, і тому подібне... Я вважаю, що це історії для лохів.

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Ці історії мали б право на існування, якби у нас у футболі та в країні була здорова економіка. Якби у нас купівельна спроможність населення була такою, щоб люди могли спокійно витратити 10 доларів на місячну підписку на канал, який транслює матчі твого чемпіонату, могли піти на футбол родиною і витратити 1000 гривень на квитки на футбол, купити дітям іграшки, шалики з емблемою клубу, хот-доги поїсти, випити пива на трибунах...

Поки у нас цього немає. Тоді про що ми говоримо? У нас футбольна економіка мертва як така. Ми всі можемо до цього по різному ставитись, але правда життя така, що поки не заходить в клуб "sugar daddy" з купою бабла, доти цей клуб ніхто не знає, доти його не існує. Правильно це чи ні, але це наші реалії", – сказав Вацко в інтерв'ю Sportarena.

До слова, наразі в УПЛ лише один клуб – Верес – намагається працювати як акціонерне товариство і вести прозору політику.

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