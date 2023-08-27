"Я відчув, що мені пора зробити наступний крок у своїй кар'єрі. Я хотів отримати новий досвід, боротися за титули, за Лігу чемпіонів.

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Такий величезний клуб, як Баварія, – це божевільний виклик. Я менше думав про лігу, а більше про те, як мені стати кращим. Це ідеальне місце для мене", – цитує англійського нападника Bayern & Germany.

Нагадаємо, Харрі Кейн перейшов в Баварії влітку поточного року. Мюнхенці заплатили Тоттенхема за гравця близько 100 мільйонів євро. За нову команду англійський форвард вже оформив дві результативні дії.

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