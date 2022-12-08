Контрольный матч. Dubai Super Cup-2022

Арсенал – Лион – 3:0, пен. 2:1

Голы: Габриэл, 19, Нкетия, 33, Виейра, 39

Арсенал на паузу отправился в Дубай, где участвует в интересном турнире с 4 участниками. Каждая игра завершается серией пенальти, победитель которой получит бонусное очко. За победу в основное время дается 3 пункта, за ничью – 2. Коллектив, набравший наибольшее количество баллов, выигрывает Dubai Super Cup-2022.

Зинченко пропускает второй матч матч Арсенала после восстановления от травмы

Первым соперником лондонцев был Лион. Александр Зинченко по неизвестным причинам дуэль пропускал, но и без него "канониры" легко справились с французами. Счет открыл Габриэл после подачи Эдегора с углового, Нкетия поразил пустые ворота, а добил Виейра роскошным ударом в девять еще в первом тайме.

Лион не сумел отыграться, но согласно регламенту еще была предусмотрена серия пенальти. В ней тоже сильнее оказались англичане – 2:1. Пофеерил голкипер Карл Хейн, отразивший 4 выстрела игроков Лиона, в том числе и Тете. Вратарь "мальчишек" парировал всего 2 удара.