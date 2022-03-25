Судейским скандалом завершился поединок между Уругваем и Перу (1:0) в квалификации на Мундиаль в Катаре.

Финальный свисток встречи зафиксировал минимальную победу Уругвая благодаря голу де Арраскеаты на 42 минуте. Но концовка матча сопровождалась скандалом.

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На 92-й минуте голкипер уругвайцев Серхио Рошет поймал мяч после дальнего удара и по инерции двигался назад, зайдя в ворота. Хотя он держал сферу, вытянув руки вперед, мяч мог пересечь линию ворот. Несмотря на недовольство перуанцев, арбитр встречи Андерсон Даронко не просматривал момент с помощью VAR и, соответственно, не засчитал вероятный гол.

Уже после игры полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва заявил, что в этом моменте взятие ворот нужно было засчитывать. "Мы видели момент, для нас это гол. Сложно говорить о судье. Когда мы так делаем, нас наказывают", – цитирует игрока La Tercera .

Заметим, что благодаря скандальной победе Уругвай напрямую квалифицировался на чемпионат мира в Катаре. Перу же претендует на выход в стыковые матчи против команд из Азии.