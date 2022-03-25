Суддівським скандалом завершився поєдинок між Уругваєм і Перу (1:0) у кваліфікації на Мундіаль в Катарі.

Фінальний свисток зустрічі зафіксував мінімальну звитягу Уругваю завдяки голу де Арраскаети на 42 хвилині. Та кінцівка матчу супроводжувалась скандалом.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

На 92 хвилині голкіпер уругвайців Серхіо Рошет упіймав м'яч після дальнього удару і за інерцією рухався назад, зайшовши у ворота. Хоч він тримав сферу, витягнувши руки вперед, м'яч міг перетнути лінію воріт. Попри незадоволення перуанців, арбітр зустрічі Андерсон Даронко не переглядав момент з допомогою VAR і, відповідно, не зарахував ймовірний гол.

Вже після гри півзахисник збірної Перу Крістіан Куева заявив, що у цьому моменті взяття воріт потрібно було зараховувати. "Ми бачили момент, для нас це гол. Складно говорити про суддю. Коли ми так робимо, нас карають", – цитує гравця La Tercera.

Зауважимо, завдяки скандальній перемозі Уругвай напряму кваліфікувався на чемпіонат світу в Катарі. Перу ж наразі претендує на вихід у стикові матчі проти команд з Азії.

Бразилія розтрощила Чилі, Еквадор та Уругвай вийшли на ЧС-2022