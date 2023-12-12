– Сложная игра, было раннее удаление нашего игрока, после чего нам пришлось перестраиваться. Мы внесли определенные коррективы. За самоотдачу я поблагодарил ребят. Они молодцы несмотря на все те моменты, которые были в игре.

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– Ваша команда играла достаточно жестко. Это была такая установка или футболисты сами были так заведены?

– Почему жестко? Это футбол, а не балет. Динамо тоже моментами играло жестко, это футбол. Были красные карточки, в первом эпизоде мы даже не спорили. Нет вопросов. А при первом голе, который нам засчитали, был фол на Прокопенко. Однако судьи почему-то смотрели по поводу офсайда. А на фол почему-то не обращали внимание. Все мы эмоциональные люди, ребята завелись. Это нормальные вещи, потому что мы все живые люди. Такое бывает в футболе.

– Шесть желтых карточек в прошлом матче, сегодня две красные, четыре желтых. Это очень странное. Мы редко это видим в футболе. С чем это связано?

– Есть напряжение, есть игра. В Англии дают играть, а у нас за каждое прикосновение дают желтую. Я не знаю, с чем это связано. Это нужно спрашивать у тех, кто раздает эти карточки. Есть моменты, которые действительно тянут на желтую, но трактовка в разные стороны разная. Против одной команды это так трактуют, против другой – по-другому. С чем это связано? Вопрос к тем, кто дает карточки, – цитирует Иващенко клубная пресс-служба Оболони.

Напомним, Оболонь уступила Динамо в киевском дерби в рамках 17-го тура УПЛ. Команда Иващенко доигрывала матч вдевятером из-за удаления Вовкуна и Мороза. По итогам первой части сезона УПЛ "пивовары" занимают 13 строчку, имея в своем активе 14 баллов. Динамо идет на 5 ступени, набрав 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

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