– Складна гра, було раннє вилучення нашого гравця, після чого нам довелося перелаштовуватися. Ми внесли певні корективи. За самовіддачу я подякував хлопцям. Вони молодці, попри всі ті моменти, які були у грі.

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– Ваша команда грала досить жорстко. Це була така установка чи футболісти самі були такі заведені?

– Чому жорстко? Це футбол, а не балет. Динамо теж моментами грало жорстко, це футбол. Були червоні картки, в першому епізоді ми навіть не сперечалися. Немає питань. А при першому голі, який нам зарахували, був фол на Прокопенку. Однак судді чомусь дивилися щодо офсайду. А на фол чомусь не зважали. Всі ми емоційні люди, хлопці завелися. Це нормальні речі, бо ми всі живі люди. Таке трапляється у футболі.

– Шість жовтих карток у минулому матчі, сьогодні дві червоні, чотири жовтих. Це щось дуже дивне. Ми рідко таке бачимо у футболі. З чим це пов’язано?

– Є напруга, є гра. В Англії дають грати, а у нас за кожен дотик дають жовту. Я не знаю, з чим це пов’язано. Це треба питати у тих, хто роздає ці картки. Є моменти, які дійсно тягнуть на жовту, але трактування в різні сторони різне. Проти однієї команди це так трактують, проти іншої – по-іншому. З чим це пов’язано? Питання до тих, хто дає картки, – цитує Іващенка клубна прес-служба Оболоні.

Нагадаємо, Оболонь поступилась Динамо в київському дербі в рамках 17-го туру УПЛ. Команда Іващенка догравала матч вдев'ятьох через вилучення Вовкуна та Мороза. За підсумками першої частини сезону УПЛ "пивовари" посідають 13 сходинку, маючи в своєму активі 14 балів. Динамо йде на 5 щаблі, набравши 28 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів.

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