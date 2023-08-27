Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча
22:40 - Читати українською
Ньюкасл уступил Ливерпулю в 3 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
Вирджил ван Дейк 28’
Дарвин Нуньес 81’
Дарвин Нуньес 90+3’
28’ Вирджил ван Дейк
81’ Дарвин Нуньес
90+3’ Дарвин Нуньес
Первый тайм превратился для Ливерпуля в ужас. Гордон открыл счет после ошибки Трента, а ван Дейк получил прямую красную за фол последней надежды.
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Ньюкасл упустил несколько моментов и получил наказание под занавес встречи. Дарвин Нуньес идеально исполнил роль "джокера", оформив дубль после выхода на смену – 1:2.
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