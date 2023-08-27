Ньюкасл уступил Ливерпулю в 3 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Первый тайм превратился для Ливерпуля в ужас. Гордон открыл счет после ошибки Трента, а ван Дейк получил прямую красную за фол последней надежды.

АПЛ: Ливерпуль в меньшинстве вырвал победу над Ньюкаслом – шоу Гордона и Алиссона, ужасы Трента, дубль джокера Клоппа

Ньюкасл упустил несколько моментов и получил наказание под занавес встречи. Дарвин Нуньес идеально исполнил роль "джокера", оформив дубль после выхода на смену – 1:2.