Журналист Игорь Цыганык считает, что подопечные Мирчи Луческу вряд ли смогут пройти Бешикташ и сыграть в групповом турнире Лиги конференций.

"Бешикташ – достаточно серьезный клуб. Если брать кадровый состав Бешикташа и кадровый состав Динамо, то мы понимаем, что турки – фавориты. Если Динамо пройдет Бешикташ – это будет своего рода подвиг.

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Особенно после того, как команда играла против Ариса. И то, как Динамо играет в защите. То, что команда играла в защите в матчах с Арисом и Черноморцем – это чемпионат области. И даже там так не ошибаются.

С Бешикташем будет сложно, соперник серьезный. Шансов у Динамо немного", – заявил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Первый поединок Динамо и Бешикташа состоится 24 августа в Бухаресте. Ответный матч – 31 числа в Стамбуле. Победитель выйдет в группу Лиги конференций, а неудачник завершит еврокубковый сезон 2023/24.

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