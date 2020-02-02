toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ

"Это было бы дерь**во", – Клопп высмеял журналиста, который неправильно посчитал очки Ливерпуля

17:47 114 Читати українською
"Это было бы дерь**во", – Клопп высмеял журналиста, который неправильно посчитал очки Ливерпуля
Юрген Клопп / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в который раз продемонстрировал свое чувство юмора во время общения с прессой.

47’ Алекс Окслейд-Чемберлен
60’ Джордан Хендерсон
72’ Мохамед Салах
90’ Мохамед Салах
 
47’ Алекс Окслейд-Чемберлен
60’ Джордан Хендерсон
72’ Мохамед Салах
90’ Мохамед Салах

Один из журналистов запутался, считая количество очков, которые добыли мерсисайдцы.

Тоттенхэм – Манчестер Сити: Моуринью оригинально потроллил журналистов на пресс-конференции

– Теперь вы набрали 100 очков в последних 102 матчах...

– Это было бы дерь**во.

– Ой, я хотел сказать из 102 возможных.

– Отлично, юхуу!

Напомним, вчера (2 февраля) Ливерпуль одержал свою очередную победу в АПЛ 2019/20, разгромив Саутгемптон 4:0. Единственной потерей очков "красных" в чемпионате остается ничья с Манчестер Юнайтед (1:1) в 9 туре.

Манчестер Юнайтед не смог переиграть Вулверхэмптон, Ливерпуль разгромил Саутгемптон: 25-й тур АПЛ, суббота

blog_ava
Милевский: Бойко решил, что я буду с ним здороваться и убежал, но я и сам не собирался
12:16
635
Теги
Англия Видеоновости Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Саутгемптон Ливерпуль Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Падерборн
19:00
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук