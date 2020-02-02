"Это было бы дерь**во", – Клопп высмеял журналиста, который неправильно посчитал очки Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в который раз продемонстрировал свое чувство юмора во время общения с прессой.

Один из журналистов запутался, считая количество очков, которые добыли мерсисайдцы.

Тоттенхэм – Манчестер Сити: Моуринью оригинально потроллил журналистов на пресс-конференции

– Теперь вы набрали 100 очков в последних 102 матчах...

– Это было бы дерь**во.

– Ой, я хотел сказать из 102 возможных.

– Отлично, юхуу!

Напомним, вчера (2 февраля) Ливерпуль одержал свою очередную победу в АПЛ 2019/20, разгромив Саутгемптон 4:0. Единственной потерей очков "красных" в чемпионате остается ничья с Манчестер Юнайтед (1:1) в 9 туре.

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