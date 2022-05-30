"Я очень много критики получил за эту ситуацию. Это нормально. Я с этим согласен. Правильно сделали, что меня так "посыпали". Это была большая ошибка, за которую хочется сейчас извиниться перед людьми, которые сейчас пострадали от "русского мира". Не знаю, что я еще могу сказать.

Яремчук и Миколенко опозорились из-за фото с российским певцом Бастой

Это действительно ошибка была, и сейчас у меня ни одного русского певца, которого я слушаю. Мы слушаем только украинскую музыку. Даже после матча с Риекой ехали и все слушали только украинские песни. Сборная в этом плане поменялась, стала достаточно патриотичной", – поделился Яремчук в программе Пряма червона.

Напомним, ситуация произошла в июле 2021 года – тогда Роман вместе с Виталием Миколенко во время отдыха сфотографировались с российским рэпером Бастой. Фотография обоснованно спровоцировала шквал возмущения и негатива в сторону украинских футболистов в сети.

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