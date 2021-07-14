Яремчук и Миколенко опозорились из-за фото с российским певцом Бастой
Двое ключевых игроков сборной Украины попали в громкий скандал.
Защитник Динамо Виталий Миколенко и форвард Гента Роман Яремчук вместе поехали отдыхать в Турцию после выступлений на Евро-2020, где они помогли сборной Украины добраться четвертьфинала.
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На курорте игроки команды Шевченко решили сделать совместное фото вместе с российским певцом Бастой, которое Миколенко опубликовал в Instagram. Фотография обоснованно спровоцировала бурю возмущения и негатива в сторону украинских футболистов в сети.
Российский рэпер длительное время был под запретом въезда в Украину. Баста не поддерживает территориальную целостность Украины, а также гастролировал в оккупированном Крыму.
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