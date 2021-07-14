Защитник Динамо Виталий Миколенко и форвард Гента Роман Яремчук вместе поехали отдыхать в Турцию после выступлений на Евро-2020, где они помогли сборной Украины добраться четвертьфинала.

Заброшенная красота – Донбасс Арена превратилась в болезненный символ российской оккупации

На курорте игроки команды Шевченко решили сделать совместное фото вместе с российским певцом Бастой, которое Миколенко опубликовал в Instagram. Фотография обоснованно спровоцировала бурю возмущения и негатива в сторону украинских футболистов в сети.

Российский рэпер длительное время был под запретом въезда в Украину. Баста не поддерживает территориальную целостность Украины, а также гастролировал в оккупированном Крыму.

Голодуючі Поволжя-6: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – різкий наплив заробітчан, черга за паспортами