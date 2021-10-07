Команды с первых минут показали, что серьезно настроены на поединок. Открыть счет удалось Испании: Ферран замкнул отличный прострел Оярсабаля с фланга. За несколько минут до перерыва Италия осталась в меньшинстве и еще и пропустила. Торрес оформил дубль после паса того же Микеля.

Испания прервала грандиозную беспроигрышную серию Италии и вышла в финал Лиги наций

На второй тайм "Скуадра" ожидаемо вышла заряженной, но забила аж на 83-й минуте. Испанцы обрезались в центре, а Пеллегрини завершил контратаку. Больше коллективы не забивали. "Фурие Рохе", прервав 37-матчевую беспроигрышную серию Италии, удалось пробиться в финал Лиги наций. Вторую путевку между собой разыграют Бельгия и Франция.

Видеообзор первого тайма:

Видеообзор второго тайма: