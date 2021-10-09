Почесний президент Лівого берега Микола Павлов оцінив перспективи сина Олександра Усика у футболі, який робить свої перші кроки у клубі Другої ліги.

"Усик міг куди завгодно відправити свого сина. Він його привів сюди, де умови є. Він приїжджає, дивиться на хлопчика. Цей хлопець мені так подобається.

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Пам'ятаєш, був Пуйоль в Барселоні? Подивіться на сина Усика – і згадайте через 10 років. Це майбутній Пуйоль, тільки в Україні. Бомба. Підкати, вбиває, зачіска така, харизма у нього є. Видно, це від тата з мамою", – зазначив Павлов у інтерв'ю Sportarena.

До слова, Лівий берег наразі очолює групу А у Другій Лізі, маючи 30 очок після 11 зіграних турів. Карпати відстають від лідера на 3 пункти, посідаючи другу сходинку.

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