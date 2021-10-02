Вторая лига сезон 2021/22, 11-й тур

Волчанск – Энергия – 4:0

Голы: Пець, 24 (пен), 44, Коваленко, 29, Галушка, 79

Диназ – Эпицентр – 0:1

Гол: Немтинов, 16

Днепр Черкассы – Чайка – 1:3

Голы: Барский, 24 – Довгий, 52, Малышкин, 66, Сычевский, 83 – Асеев, 33

Тростянец – Перемога – 1:0

Гол: Полянский, 49

Чернигов – Нива Винница – 0:0

Балканы – Яруд – 2:1

Голы: Приблуда, 34, Новиков, 90 – Литюк, 29

Реал Фарма – Сумы – 5:1

Голы: Новицкий, 16, Игуменов, 56, 60, 68, Колесников, 83

Удаление: Коверник, 75 (Сумы, вторая желтая)

Буковина – Карпаты Галич – 1:0

Гол: Палагнюк, 70

Карпаты Львов – Левый берег – 2:0

Голы: Приймак, 45+1, Кожанов, 61

АФСК Киев – Любомир – 2:1

Голы: Ключик, 22, Гарнага, 30 – Бондарь, 88

Львовские Карпаты принимали на стадионе Украина Левый берег. В первом тайме команды боролись чуть ли не за каждый клочок поля, имели немало моментов и, конечно же, пытались забить. Замечательную возможность имели гости: после подачи с углового был острый удар, но Будник вынес круглого с линии ворот. В конце первого тайма Евгений сбросил под удар Приймаку перед штрафной, а Владислав с лету пробил в нижний дальний угол. "Львы" на отдых ушли с преимуществом.

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После перерыва львовяне забили во второй раз. Оборона киевлян не разобралась между собой, а мяч прилетел к Кожанову в метрах 35-ти до ворот. Дениса такое расстояние, похоже, не испугало, и он с лету, не глядя, вколотил сферу за шиворот Проценко и побежал праздновать. 2:0! Левый берег пытался отыграться, а "львы" – поймать на контратаке. Ни одни, ни другие больше не забивали.

В итоге киевляне потерпели дебютное поражение в сезоне Второй лиги – до этого они 9 раз побеждали. Львовские Карпаты же поднялись на второе место, сократив отставание до Левого берега на 3 очка.

Видеообзор матча:

Диназ и Эпицентр являются претендентами на повышение в Первую лигу. Сегодня они встречались в очном бою, в котором победу одержала команда из Дунаевцев. Судьбу матча решил единственный гол на старте первого тайма: подачу с левого фланга прекрасно головой замкнул Немтинов.

Галицкие Карпаты же приехали в гости к Буковине. Поединок выдался очень непростым для обоих коллективов, но победу праздновали хозяева. Василий Палагнюк на 70-й минуте выиграл борьбу в штрафной соперника и результативно пробил головой. Это был единственный, но, как оказалось, победный мяч во встрече. Буковина сделала замечательный подарок жителям Черновцов, которые празднуют день города.

Волчанск не оставил живого места на Энергии, забив аж 4 безответных мяча, дубль в свой актив записал Пець. Чайка, хотя и пропустила первой от черкасского Днепра, сумела собраться и вырвала победу с преимуществом в два гола. Перемога в поединке с Тростянцом получила результат, категорически противоположный ее названии – все решил один точный выстрел.

Чернигов и винницкая Нива разошлись сухой ничьей, Балканы переиграли Яруд, а противостояние аутсайдеров группы Б завершилось разгромной победой Реал Фармы над Сумамы со счетом 5:1, хет-триком отметился Игуменов. Андердоги группы А – АФСК Киев и Любомир – выдали неплохой матч, но триумфатором стала столичная команда.

Турнирная таблица Второй лиги